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15:18, 16 марта 2023Забота о себе

Врач назвала безопасную для здоровья дозу вина

Диетолог Тихомирова заявила, что для женщин безопасны два бокала вина в неделю

Фото: Big Dodzy / Unsplash

Терапевт-диетолог Елена Тихомирова назвала дозу вина, безопасную для здоровья мужчин и женщин. Ее слова приводит Life.

По ее словам, максимально допустимыми и безопасными для женщин являются два бокала в неделю, а для мужчин — три. Врач отметила: многие считают, что красное вино не так вредно, как другой алкоголь, поскольку в нем содержатся ресвератролы — антиоксиданты, благотворно влияющие на состояние сосудов сердца. Однако, подчеркнула Тихомирова, концентрация этих веществ в красном вине совсем небольшая, и оздоравливать вино точно не будет.

Также она призвала людей, у которых были или есть проблемы с алкоголем, или были алкоголики в роду, сильно ограничить употребление спиртного, так как они находятся в зоне риска по алкогольной зависимости.

Тихомирова добавила, что в небольшом количестве алкоголь может помочь справиться со стрессом, но важно помнить об умеренности и не превышать допустимую дозу.

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Александра Лисица
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