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23:45, 16 марта 2023Россия

В России объяснили доклад Госдепа США о биооружии проявлением истерики и страха

Вице-спикер ГД Яровая назвала проявлением истерики и страха доклад Госдепа США о биооружии
Ирина Яровая

Ирина Яровая. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине Ирина Яровая назвала проявлением истерики и страха доклад Госдепартамента США о биооружии. Ее слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

«Очевидно, что парламентское расследование нарушило их планы оставаться незамеченными в проекте военно-биологической оккупации мира, который осуществляется под ложной вывеской гуманитарного сотрудничества», — подчеркнула депутат.

Яровая добавила, что Вашингтон не рассчитывал, что будет вскрыт основной бенефициар проекта в лице Пентагона и обман граждан стран, в которые они зашли «под ложной вывеской».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что вопросы о военно-биологической деятельности Пентагона на Украине требуют разбирательства и урегулирования, но Вашингтон и Киев отмалчиваются касательно этой темы.

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Марина Совина
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