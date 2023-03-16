В России объяснили доклад Госдепа США о биооружии проявлением истерики и страха

Вице-спикер ГД Яровая назвала проявлением истерики и страха доклад Госдепа США о биооружии

Вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине Ирина Яровая назвала проявлением истерики и страха доклад Госдепартамента США о биооружии. Ее слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

«Очевидно, что парламентское расследование нарушило их планы оставаться незамеченными в проекте военно-биологической оккупации мира, который осуществляется под ложной вывеской гуманитарного сотрудничества», — подчеркнула депутат.

Яровая добавила, что Вашингтон не рассчитывал, что будет вскрыт основной бенефициар проекта в лице Пентагона и обман граждан стран, в которые они зашли «под ложной вывеской».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что вопросы о военно-биологической деятельности Пентагона на Украине требуют разбирательства и урегулирования, но Вашингтон и Киев отмалчиваются касательно этой темы.

