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12:40, 2 марта 2023Мир

Рябков пожаловался на молчание США о военно-биологических исследованиях

Рябков: США и Украина отмалчиваются на вопросы о военно-биологической деятельности

Фото: CDC / Unsplash

Вопросы о военно-биологической деятельности Пентагона на Украине требуют разбирательства и урегулирования, но Вашингтон и Киев отмалчиваются касательно этой темы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на Конференции по разоружению в Женеве, сообщает ТАСС.

«Востребованность указанных шагов [по восстановлению контроля за биологическим оружием] с особой остротой подтверждают вскрывшиеся в ходе проведения СВО факты военно-биологической деятельности на украинской территории <...> при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур, включая частные компании. Соответствующие обоснованные вопросы, официально поставленные Россией перед американской и украинской сторонами, так и не получили ответа», — пожаловался дипломат.

Ранее Рябков заявил, что Россия будет вынуждена адекватно реагировать на возможные ядерные испытания США. По словам дипломата, глобальный стратегический паритет не может быть разрушен.

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Дмитрий Сотак
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