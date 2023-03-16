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11:07, 16 марта 2023Из жизни

Самец зебры едва не оторвал 72-летнему мужчине руку ради защиты самок

New York Post: в США разъяренный самец зебры напал на мужчину и чуть не лишил его руки

Фото: Unsplash

Самец зебры в американском городе Серклвилл, штат Огайо, напал на мужчину и едва не оторвал ему руку, за что поплатился жизнью. Об этом сообщает New York Post.

72-летний Рональд Клифтон сообщил о нападении на него зебры. Звонивший заявил, что животное чуть не лишило его руки. Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину лежащим на земле, из-под его локтя текла кровь.

Рядом находился разъяренный самец зебры, решивший, что Клифтон представляет угрозу для самок его стада и бросившийся на их защиту. Один из сотрудников правоохранительных органов попытался защитить пострадавшего, поставив машину между ним и зеброй. Но животное вело себя агрессивно и нападало на полицейский автомобиль. Полицейскому удалось отпугнуть зебру при помощи сигналов сирены и гудка. Затем он наложил пострадавшему на руку жгут и вместе с коллегой проводил его до машины скорой помощи.

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Еще один сотрудник полиции остался на месте происшествия. Владелец земельного участка разрешил ему убить зебру в случае необходимости. Родственник Клифтона предупредил полицейского, что поворачиваться спиной к зебре опасно, так как она может напасть. Поскольку усмирить животное не представлялось возможным, полицейский убил ее выстрелом в лоб из дробовика.

Погибшее животное было единственным самцом в стаде и проявило агрессию, защищая пять или шесть самок, которые находились в поле. Клифтона доставили в больницу, где врачи оказали ему медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина, США, бык убил 14-летнего юношу. Мальчик впервые отправился на арену, чтобы принять участие в родео.

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Алиса Дмитриева
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