В Запорожской области рассказали об истерике Зеленского

Рогов заявил, что Зеленский пытается прорвать фронт в Запорожской области из-за истерики

Киев будет предпринимать больше попыток прорвать линию фронта в Запорожской области, потому что у президента Украины Владимира Зеленского истерика из-за отсутствия успехов в боевых действиях. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Подобные вещи будут происходить постоянно, и чем дальше в лес, тем больше подобных действий будет осуществляться, потому что Запад требует результатов. У Зеленского истерика, ему надо показать "перемогу" (победу — прим. «Ленты.ру»), а ее нет», — сказал он.