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13:11, 16 марта 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали об истерике Зеленского

Рогов заявил, что Зеленский пытается прорвать фронт в Запорожской области из-за истерики

Фото: James McGill / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Киев будет предпринимать больше попыток прорвать линию фронта в Запорожской области, потому что у президента Украины Владимира Зеленского истерика из-за отсутствия успехов в боевых действиях. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Подобные вещи будут происходить постоянно, и чем дальше в лес, тем больше подобных действий будет осуществляться, потому что Запад требует результатов. У Зеленского истерика, ему надо показать "перемогу" (победу — прим. «Ленты.ру»), а ее нет», — сказал он.

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Кристина Есикова
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