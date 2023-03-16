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12:24, 16 марта 2023Россия

В России произошло землетрясение

В российском городе Бодайбо произошло землетрясение

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В городе Бодайбо на севере Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью до четырех баллов. Об этом сообщили в Байкальской филиале единой геофизической службы СО РАН.

Там уточнили, что толчки были зафиксированы в 14.43 по местному времени (09.43 по московскому). «Энергетический класс: 11.1. Интенсивность, баллы: Бодайбо три-четыре балла», — говорится в сообщении службы.

По словам директора Байкальского филиала единой геофизической службы Елены Кобелевой, магнитуда землетрясения составила 3,9. В комментарии РИА Новости она подчеркнула, что Бодайбо находится в асейсмическом районе, однако в городе хорошо ощущаются толчки, которые идут от бурятского поселка Северомуйск и свердловского населенного пункта Чары.

10 марта в акватории Тихого океана за утро произошло три землетрясения, магнитуда которых составила от 3,5 до 3,6. Первые толчки произошли в 179 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Землетрясения разной мощности по всему миру, от Европы до Новой Зеландии, происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибли несколько десятков тысяч человек.

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Никита Абрамов
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