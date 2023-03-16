Депутат Рады обратился к Зеленскому с просьбой уволить срочников

Депутат Рады Гончаренко обратился к Зеленскому с просьбой уволить всех срочников в запас

С просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому уволить всех солдат срочной службы в запас обратился депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, сообщает РИА Новости.

«Прошу в максимально короткий промежуток времени уволить всех военнослужащих срочной службы в запас, особенно касается срочников, у которых истек срок службы», — обратился украинский парламентарий.