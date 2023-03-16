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13:15, 16 марта 2023Бывший СССР

Депутат Рады обратился к Зеленскому с просьбой уволить срочников

Депутат Рады Гончаренко обратился к Зеленскому с просьбой уволить всех срочников в запас

Фото: Alex Babenko / Reuters

С просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому уволить всех солдат срочной службы в запас обратился депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, сообщает РИА Новости.

«Прошу в максимально короткий промежуток времени уволить всех военнослужащих срочной службы в запас, особенно касается срочников, у которых истек срок службы», — обратился украинский парламентарий.

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Алевтина Запольская
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