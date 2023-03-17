Германии предсказали становление «несерьезным партнером» в экономическом плане

Лидер АдГ Хрупалла: ФРГ в будущем может стать несерьезным партнером в экономическом плане

Лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла раскритиковал политику Берлина в области энергетики и предсказал, что ФРГ в будущем может стать «несерьезным партнером» в экономическом плане, каким, по его словам, в настоящее время является Европейский союз (ЕС), передает ТАСС.

Он заявил, что страна сейчас слишком слаба в экономическом отношении по сравнению с другими государствами. Политик отметил, что оставшиеся атомные электростанции будут выведены из эксплуатации, также не будут осуществляться поставки природного газа, однако власти продолжают настаивать на использовании возобновляемых источников энергии.

«В долгосрочной перспективе мы станем такими же неинтересными для партнеров во всем мире, как сейчас Евросоюз. Экономически это уже несерьезный партнер», — подчеркнул Хрупалла.

Лидер АдГ также призвал власти Германии дать ясный ответ относительно взрывов на «Северных потоках», поскольку необходимо защитить критически важную структуру от дальнейших атак. Он напомнил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор не раскрыл, кто стоял за инцидентом.

Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер оценил финансовые потери Германии из-за ситуации на Украине. По его словам, ФРГ в 2022 году потеряла 100 миллиардов евро из-за конфликта на Украине и связанного с этим роста затрат на электроэнергию в Европе.

