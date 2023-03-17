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00:29, 17 марта 2023Мир

США одобрили продажу Польше 800 ракет Hellfire

В США одобрили продажу Польше 800 ракет Hellfire на 150 миллионов долларов

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Руководство США одобрило потенциальную продажу Польше 800 ракет Hellfire класса «воздух-земля», сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. Об этом пишет РИА Новости.

Ракеты в основном применяются с вертолетов и беспилотников. Их стоимость оценивается в 150 миллионов долларов. «Госдеп вынес определение, одобряющее потенциальную продажу правительству Польши ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 150 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер рассказал, что США поставят Польше две батареи ЗРК Patriot для отражения «потенциальных угроз НАТО». По его словам, такой шаг был предпринят в качестве «упреждающей меры в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО».

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Марина Совина
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