Тренер по карате получила шесть лет тюрьмы за изнасилование ученика

В США тренер по карате Эрин Стивенс получила шесть лет тюрьмы за секс с подростком

В США тренер по карате из штата Огайо была признана виновной в трех случаях изнасилования ученика и получила шесть лет тюрьмы. Об этом сообщает WOIO.

Приговор 31-летней Эрин Стивенс был вынесен в городе Эйвон-Лейк, где она преподавала единоборства в собственной детской секции. Из судебных документов следует, что жертва обучалась там с 10 лет, а позже работала.

По словам молодого человека, которому сейчас 20 лет, Стивенс начала вступать с ним в сексуальные отношения, когда он был 16-летним подростком. Как пишет Chronicle Telegram, истец заявил во время предварительных слушаний, что женщина «всегда обращалась с ним с позиции силы и власти» и заставила заниматься с ней сексом. «Она была моим начальником, моим инструктором и наставником», — заявил он.

Молодой человек также рассказал, что во время первого контакта Стивенс «сексуально дотрагивалась» до него, а потом предложила сделать ему массаж. В результате она занялась с подростком сексом, а позже это повторялось еще несколько раз на протяжении года.

Стивенс не признала себя виновной, однако суд принял сторону обвинения и приговорил женщину к шести годам лишения свободы. Хотя жертве в момент совершения преступления уже исполнилось 16 лет, что является возрастом согласия, прокуратура приняла во внимание то, что Стивенс была его начальником и учителем, то есть воспользовалась вышестоящим положением.

Женщина была включена в третью категорию сексуальных преступников, которая является высшей в Огайо. После выхода из тюрьмы она будет обязана всю оставшуюся жизнь отмечаться в полиции каждые три месяца.

Ранее в американском штате Флорида под суд попала учительница, которая занялась сексом с подростком во время школьного мероприятия. 22-летняя Пейдж Морли домогалась школьника около двух месяцев.