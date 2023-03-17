Klymenko Time: под Артемовском заметили украинского ребенка с автоматом

Под Артемовском (украинское название — Бахмут) заметили украинского ребенка с автоматом. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

На кадрах видно, как идущий вдоль дороги мальчик несет в руках оружие. На вопрос, идет ли он на войну, ребенок отвечает, что он «уже на войне».

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин призывал президента Украины Владимира Зеленского дать покинуть Артемовск старикам и детям, которых бойцы группы стали все чаще видеть в рядах украинских сил.