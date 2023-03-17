В России призвали к тайным переговорам с США для борьбы с их беспилотниками

Военный аналитик Пухов призвал провести тайные переговоры России и США для борьбы с БПЛА

Директор центра анализа стратегий и технологий, военный аналитик Руслан Пухов в беседе с Ura.ru призвал не допускать эскалации с США из-за их беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) путем проведения тайных переговоров с американцами, в ходе которых будут обозначены неприемлемые шаги для безопасности России.

«Крайне сложно бороться с американскими беспилотниками, которые летают в нейтральных водах Черного моря», — заявил эксперт, отметив, что лучшим из возможных шагов является диалог с американцами, в ходе которого Россия расскажет, какие шаги являются для нее недопустимыми.

Пухов подчеркнул, что обе страны демонстрируют готовность к решительным действиям в отношении друг друга, однако, по его словам, это не всегда является необходимым. Он считает, что путем тайных переговоров между властями двух государств можно обозначить ряд неприемлемых шагов для безопасности как России, так и США.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что Вашингтон считает незаконными авиационные ограничения, введенные Россией над Черным морем.