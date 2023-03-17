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02:25, 17 марта 2023Мир

В США назвали незаконными авиационные ограничения над Черным морем

Представитель Белого дома Кирби счел незаконными авиационные ограничения над Черным морем

Фото: Pixabay

США считают незаконными авиационные ограничения, введенные Россией над Черным морем, таковыми их назвал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.

Они могут говорить, что хотят… по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны

Джон Кирбикоординатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности

Представитель Белого дома подчеркнул, что США продолжат выполнять полеты над черноморской акваторией.

14 марта западные СМИ опубликовали данные о столкновении американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и российского истребителя над акваторией Черного моря.

Позже в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США. В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства около Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.

Вашингтон отказался извиняться за этот инцидент. Представитель Пентагона подчеркнул, что США ясно дали понять, что намерены продолжить использовать международное воздушное пространство в соответствии с международным правом.

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22 февраля 2023

США продолжают прямые контакты с Россией во избежание эскалации

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале, что США намерены поддерживать прямые каналы связи с Россией для минимизации рисков эскалации. Таким образом представитель американской администрации ответила на вопрос, последует ли ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном после инцидента с беспилотником.

Мы, очевидно, не хотим вооруженного конфликта с Россией. Мы поддерживаем прямые каналы связи с целью минимизации риска эскалации

Карин Жан-Пьерпресс-секретарь Белого дома

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва продолжает поддерживать контакты с США для предотвращения инцидентов, подобных тому, который произошел в Черном море, когда разбился американский беспилотник MQ-9.

Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с беспилотником

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не стремится к конфронтации с США после ситуации с беспилотником, однако будет защищать свои интересы. Ее слова приводится на сайте ведомства.

Считаем, что важно оставлять линии коммуникации открытыми. Россия не стремится к конфронтации и выступает за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран. При этом умеем эти интересы защищать

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Позднее Захарова в эфире телеканала «Россия 1» отметила, что США необходимо перебивать повестку от нынешних проблем в финансовом секторе и в связи с предстоящими выборами.

Нужно создавать впечатление деятельного участия во всех мировых делах. Что более деятельно нежели послать в зону конфликта американский беспилотник?

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Дипломат уточнила, что у администрации американского президента Джо Байдена остался год, чтобы продемонстрировать миру собственные достижения.

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3 февраля 2023

США проводят переоценку своих операций с беспилотниками

Телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщил, что США проводят переоценку своих операций с беспилотными летательными аппаратами над Черным морем, проводят мониторинг потенциальных рисков.

Отмечается, что американские военные не намерены прекращать полеты до завершения этого анализа. Кроме того, по информации канала, Соединенные Штаты отправили в зону падения аналогичный дрон MQ-9 Reaper для осмотра места происшествия и наблюдения за попытками достать обломки БПЛА из воды.

Источники CNN заявили, что Пентагон планирует проанализировать затраты от выполнения подобных миссий, соотнести «потенциальную ценность разведданных с данного маршрута с риском эскалации напряженности в отношениях с Россией».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что оборонное ведомство США ознакомилось с сообщениями в СМИ о том, что Россия предпринимает попытки извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотного летательного аппарата. Он указал, что не готов ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные.

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Марина Совина
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