В США назвали незаконными авиационные ограничения над Черным морем

Представитель Белого дома Кирби счел незаконными авиационные ограничения над Черным морем

США считают незаконными авиационные ограничения, введенные Россией над Черным морем, таковыми их назвал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.

Они могут говорить, что хотят… по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны Джон Кирби координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности

Представитель Белого дома подчеркнул, что США продолжат выполнять полеты над черноморской акваторией.

14 марта западные СМИ опубликовали данные о столкновении американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и российского истребителя над акваторией Черного моря.

Позже в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США. В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства около Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.

Вашингтон отказался извиняться за этот инцидент. Представитель Пентагона подчеркнул, что США ясно дали понять, что намерены продолжить использовать международное воздушное пространство в соответствии с международным правом.

США продолжают прямые контакты с Россией во избежание эскалации

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале, что США намерены поддерживать прямые каналы связи с Россией для минимизации рисков эскалации. Таким образом представитель американской администрации ответила на вопрос, последует ли ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном после инцидента с беспилотником.

Мы, очевидно, не хотим вооруженного конфликта с Россией. Мы поддерживаем прямые каналы связи с целью минимизации риска эскалации Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва продолжает поддерживать контакты с США для предотвращения инцидентов, подобных тому, который произошел в Черном море, когда разбился американский беспилотник MQ-9.

Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с беспилотником

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не стремится к конфронтации с США после ситуации с беспилотником, однако будет защищать свои интересы. Ее слова приводится на сайте ведомства.

Считаем, что важно оставлять линии коммуникации открытыми. Россия не стремится к конфронтации и выступает за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран. При этом умеем эти интересы защищать Мария Захарова официальный представитель МИД России

Позднее Захарова в эфире телеканала «Россия 1» отметила, что США необходимо перебивать повестку от нынешних проблем в финансовом секторе и в связи с предстоящими выборами.

Нужно создавать впечатление деятельного участия во всех мировых делах. Что более деятельно нежели послать в зону конфликта американский беспилотник? Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат уточнила, что у администрации американского президента Джо Байдена остался год, чтобы продемонстрировать миру собственные достижения.

США проводят переоценку своих операций с беспилотниками

Телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщил, что США проводят переоценку своих операций с беспилотными летательными аппаратами над Черным морем, проводят мониторинг потенциальных рисков.

Отмечается, что американские военные не намерены прекращать полеты до завершения этого анализа. Кроме того, по информации канала, Соединенные Штаты отправили в зону падения аналогичный дрон MQ-9 Reaper для осмотра места происшествия и наблюдения за попытками достать обломки БПЛА из воды.

Источники CNN заявили, что Пентагон планирует проанализировать затраты от выполнения подобных миссий, соотнести «потенциальную ценность разведданных с данного маршрута с риском эскалации напряженности в отношениях с Россией».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что оборонное ведомство США ознакомилось с сообщениями в СМИ о том, что Россия предпринимает попытки извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотного летательного аппарата. Он указал, что не готов ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные.

