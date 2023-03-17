Названы лучшие четырехзвездочные отели Турции по соотношению цены и качества

TourDom: лучшими четырехзвездочными отелями Турции названы Villa Side, Selcukhan и Seagull

Лучшими четырехзвездочными отелями Турции по соотношению цены и качества названы Justiniano Club, Akka Claros, Pegasos Club, Villa Side, Selcukhan, Seagull, а также сетевые Barut B Suites и Barut Sunwing Side Beach. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на экспертов турбизнеса.

Специалисты отметили, что при оценке гостиниц в первую очередь учитывались отзывы клиентов по обслуживанию, состоянию номеров, питанию и ценам. «На эти отели практически не бывает нареканий от туристов, а значит, качество соответствует стоимости», — заявил совладелец турагентства Travel Management Андрей Воскобойников.

При этом эксперт подчеркнул, что, к примеру, туры в гостиницу Barut категории четыре звезды иногда могут стоить дороже, чем некоторые бюджетные пятизвездочные. «Но у этих “пятизвездочников” и отзывы соответствующие, то есть категория явно завышена», — пояснил он.

Ранее в марте российских туристов предупредили о высоких ценах на авиабилеты в Анталью и Стамбул в мае. Так, отправиться в турецкую Анталью из Москвы на вторые майские праздники (с 6 по 9 мая) путешественники смогут минимум за 45 тысяч рублей в обе стороны на человека. В эту стоимость не включен багаж, за него придется доплатить еще около 10 тысяч рублей.