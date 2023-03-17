Блогерша попала в больницу из-за видео для TikTok
19-летняя блогерша Мэдисон Рингшоу упала и сломала нос во время записи трендового видео для TikTok. Историю девушки, попавшей в больницу из-за записи ролика, публикует издание Daily Mail.
Рингшоу решила поучаствовать в популярном в соцсети тренде, суть которого заключается в том, чтобы убегать от камеры, имитируя исполнение ускоренной версии песни певицы Лиззи Макалпайн Ceilings. Блогерша записывала ролик вместе с подругой на автостоянке.
Когда Рингшоу пыталась обогнать подругу, она упала лицом на асфальт. Блогерша заметила кровь, но продолжила имитировать пение для видео. Затем девушка позвонила матери и рассказала о сломанном носе. После этого девушка отправилась в больницу, там ей сделали операцию.
«Думаю, Лиззи должна дать мне бесплатные билеты в качестве компенсации», — подписала она ролик. Зрители под видео @madisonringshaww удивились тому, что девушка продолжила петь, несмотря на травму. Один из них счел, что Рингшоу выложилась на 200 процентов, записывая видео для TikTok.
Ранее TikTok-блогерша @jaymofiasco назвала три признака скорого увольнения. Среди них были отсутствие интернета на работе, угощение без повода и приглашение на внезапное совещание.