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09:30, 17 марта 2023Интернет и СМИ

Блогерша попала в больницу из-за видео для TikTok

Блогерша Мэдисон Рингшоу сломала нос, записывая видео для TikTok

Кадр: @madisonringshaww

19-летняя блогерша Мэдисон Рингшоу упала и сломала нос во время записи трендового видео для TikTok. Историю девушки, попавшей в больницу из-за записи ролика, публикует издание Daily Mail.

Рингшоу решила поучаствовать в популярном в соцсети тренде, суть которого заключается в том, чтобы убегать от камеры, имитируя исполнение ускоренной версии песни певицы Лиззи Макалпайн Ceilings. Блогерша записывала ролик вместе с подругой на автостоянке.

Когда Рингшоу пыталась обогнать подругу, она упала лицом на асфальт. Блогерша заметила кровь, но продолжила имитировать пение для видео. Затем девушка позвонила матери и рассказала о сломанном носе. После этого девушка отправилась в больницу, там ей сделали операцию.

«Думаю, Лиззи должна дать мне бесплатные билеты в качестве компенсации», — подписала она ролик. Зрители под видео @madisonringshaww удивились тому, что девушка продолжила петь, несмотря на травму. Один из них счел, что Рингшоу выложилась на 200 процентов, записывая видео для TikTok.

Ранее TikTok-блогерша @jaymofiasco назвала три признака скорого увольнения. Среди них были отсутствие интернета на работе, угощение без повода и приглашение на внезапное совещание.

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Оксана Петина
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