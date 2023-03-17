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16:22, 17 марта 2023Среда обитания

ЦБ собрался бороться с «черт знает какими» схемами по ипотеке

Набиуллина: Центробанк абсолютно не устраивают черт знает какие схемы по ипотеке

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) собрался бороться с льготными ипотечными программами от застройщиков. Об этом заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

«Что касается разных ипотечных схем от застройщика — траншевые ипотеки с возвратом, кешбэк — нас абсолютно не устраивают эти схемы. Черт знает какие, как вы сказали. Согласна с этим. И мы не только мониторим эту систему, и готовы принять решение по ним», — отметила глава ЦБ.

Речь идет о кредитах на жилье, которые выдают по экстремально низкой ставке около нуля процентов годовых. При этом стоимость квартир, предлагаемых по такой программе, сильно завышается. В результате такое жилье оказывается неликвидным — продать его после выплаты ипотеки по той же цене не получится.

«Конечно, мы с этими схемами будем бороться, и я уже говорила, еще раз повторю, если они будут множиться, то мы будем очень настойчиво выходить в Думу и предлагать принять решения, по которым такие ипотечные программы только возможны в рамках строго описанных законов, чтобы не было никаких отклонений, потому что все эти отклонения идут не на пользу заемщику, а во многом это недобросовестные продажи», — добавила Набиуллина.

С мая 2023 года ЦБ ужесточит выдачу ипотеки в стране. Регулятор повысит надбавки к коэффициентам риска по кредитам на жилье. Уточняется, что мера должна ограничить потенциальные риски для банков и заемщиков — в том числе будет препятствовать выдаче ипотеки с субсидируемой застройщиками ставкой.

Анна Аверьянова
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