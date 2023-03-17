В России решили создать черный список продавцов нелегальных товаров

Российские маркетплейсы создадут реестр продавцов контрафактных обуви, одежды и парфюмерии

Российские маркетплейсы работают над черным списком продавцов контрафакта. Об этом со ссылкой на «Центр развития перспективных технологий» сообщает газета «Известия».

Площадки будут отсеивать недобросовестных продавцов при помощи системы маркировки товаров. Сейчас в ней учитываются обувь, одежда, парфюмерия, шины и фотоаппараты. Если продавец нарушил правила маркировки, площадка узнает об этом автоматически и заблокирует нарушителя. По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, при первом нарушении агрегатор будет блокировать продавца на три месяца, при втором — навсегда. Доступ к черному списку будет общий, поэтому нарушитель не сможет работать ни с одним крупным маркетплейсом.

Ранее «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) проверила 450 продавцов на крупнейших площадках и выяснила, что чаще остальных в сети продают нелегальные обувь, одежду и парфюм. Так, на Wildberries доля нелегальных торговцев парфюмерии достигла 66 процентов, а обуви — 47 процентов.

В Роспотребнадзоре решили обязать маркетплейсы проверять подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки, еще в начале марта. В Общественном совете при органе предложили проверять продавцов с помощью системы маркировки «Честный знак» — вся необходимая информация там уже есть, поэтому это не должно привести к росту цен на товары.