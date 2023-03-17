Мать залезшего в багажный отсек самолета россиянина объяснила его поступок

Поведение россиянина, проникшего в багажный отсек S7, оправдали осложнением после COVID-19

Мать россиянина, проникшего в багажный отсек самолета S7 в аэропорту Домодедово, оправдала его поступок осложнением после перенесенного коронавируса. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

По ее словам, сын начал вести себя странно около года назад, переболев COVID-19. Россиянка сообщила, что в прошлом году у Максима были панические атаки, которые он очень тяжело переносил. «К психиатру ездил, она назначала таблетки, он пропивал. И все ему на голову — где слабое место у человека, на то, зараза, и бьет этот коронавирус», — пожаловалась собеседница издания.

Также мать россиянина объяснила, что побудило ее сына стремительно покинуть Москву и залезть в багажный отсек другого самолета. Выяснилось, что житель Калининграда не помнил, как оказался в столице, хотя давно хотел слетать туда, чтобы повидаться с родственниками и сослуживцем.

В настоящее время мужчина находится в психиатрической больнице под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что в подмосковном аэропорту Домодедово задержали невменяемого пассажира, который проник в багажный отсек самолета после того, как сотрудники «Уральских авиалиний» отказали ему в полете у выхода на посадку из-за «слишком эмоционального поведения». Отмечалось, что мужчина проник на борт лайнера S7, который тоже отправлялся в Калининград.