Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:19, 17 марта 2023Силовые структуры

Россиянина осудили по законам СССР за убийство беременной проститутки

В Новосибирске суд дал 9 лет колонии убийце беременной проститутки, скрывавшемуся 35 лет

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил 57-летнего мужчину, который во время конфликта 35-летней давности нанес знакомой 75 ножевых ранений, к девяти годам колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по пунту «г» статьи 102 («Убийство с особой жестокостью») РСФСР.

Следствие и суд установили, что 28 июня 1987 года фигурант в возрасте 21 года жестоко убил 25-летнюю девушку на территории приусадебного участка в Новосибирске. На следующий день молодой человек уехал из региона в Самарскую область, где все это время скрывался от правоохранителей — его заочно обвинили в преступлении и объявили в розыск. Мужчину задержали в Самаре летом 2022 года, во время допроса он дал признательные показания.

По данным издания ngs.ru, потерпевшей стала беременная местная жительница, которая в тот вечер согласилась за деньги вступить в интимную связь с фигурантом. Однако после этого мужчина якобы недосчитался крупной суммы и обвинил девушку в краже. Также сообщается, что мужчина имеет судимости за изнасилование, кражу и убийство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал ничтожным решение МУС об ордере на «арест» Путина
Россиянин предстанет перед судом за поджог архива УФСИН
Названа стоимость флагманов Xiaomi 13 в России
Россиянин отрезал соседу левую ногу из-за недожаренного шашлыка
Обвиненный в домогательствах комик продал дом в убыток
Россиянина осудят за нападение с мачете на друзей после вопроса о причине грусти
В России дополнительно проиндексируют социальные пенсии
Эрдоган и Столтенберг обсудили расширение НАТО
Названы лучшие четырехзвездочные отели Турции по соотношению цены и качества
Телеведущий нашел зарабатывающего на продаже эротического контента двойника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.