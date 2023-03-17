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14:16, 17 марта 2023Экономика

Сбер направит на дивиденды за 2022 год рекордную сумму

Греф: Сбер может направить на дивиденды за 2022 год рекордные 565 миллиардов рублей

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Сбер может направить на дивиденды за 2022 год рекордные 565 миллиардов рублей или 25 рублей на одну акцию. Об этом сообщил глава банка Герман Греф, его слова приводит ТАСС.

«Наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам на годовом собрании решение о выплате рекордных в истории Сбера дивидендов в размере 565 миллиардов рублей», — рассказал Греф.

Он пояснил, что это 25 рублей на одну акцию и доходность около 15 процентов годовых, исходя из цены акций банка в последние дни. Греф также отметил, что за последние пять месяцев акции Сбера прибавили в цене свыше 70 процентов. «Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения», — заявил он.

Греф также подчеркнул, что дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны, а дата закрытия реестра определена на 11 мая.

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Варвара Кошечкина
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