Диетолог назвала самые полезные для пожилых людей продукты

Диетолог Михалева назвала шпинат и брокколи самыми полезными продуктами для пожилых людей

Зеленые овощи являются самыми полезными продуктами для пожилых людей, считает кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Оксана Михалева. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи и капуста, содержат большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Эти ценные вещества помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В качестве еще одного полезного в зрелом возрасте продукта Михалева назвала яйца.

Яйца содержат высококачественные белки и жиры, а также важные витамины и минералы. Их употребление в пищу позволит пожилым людям сохранить здоровье костей и мышц, а также улучшить состояние кожи и волос Оксана Михалева кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог

Также диетолог посоветовала пожилым людям обязательно включить в рацион ягоды. По ее словам, они содержат большое количество антиоксидантов, витаминов и минералов, которые помогут укрепить иммунную систему и предотвратить развитие возрастных заболеваний. Среди наиболее полезных ягод она выделила чернику, малину, черную смородину и клюкву.

Кроме того, пожилым рекомендуются богатые полиненасыщенными жирными кислотами рыба, оливковое масло и орехи, а также цельнозерновые, заключила Михалева.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева перечислила несколько продуктов, снижающих риск переломов у пожилых людей. В частности, для профилактики переломов организму необходимы кальций и магний, которые можно получить из петрушки, кресс-салата, базилика.