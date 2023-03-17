Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:31, 17 марта 2023Забота о себе

Диетолог назвала самые полезные для пожилых людей продукты

Диетолог Михалева назвала шпинат и брокколи самыми полезными продуктами для пожилых людей

Фото: Unsplash

Зеленые овощи являются самыми полезными продуктами для пожилых людей, считает кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Оксана Михалева. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи и капуста, содержат большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Эти ценные вещества помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Материалы по теме:
Чайный гриб вернулся из забытья и завоевал мир. Как приготовить комбучу, в чем ее польза и вред и какие противопоказания
Чайный гриб вернулся из забытья и завоевал мир.Как приготовить комбучу, в чем ее польза и вред и какие противопоказания
14 августа 2022
Простой советский суперфуд. Богатый Омега-3 кислотами рыбий жир снова в моде. В чем его польза для здоровья?
Простой советский суперфуд.Богатый Омега-3 кислотами рыбий жир снова в моде. В чем его польза для здоровья?
24 августа 2022

В качестве еще одного полезного в зрелом возрасте продукта Михалева назвала яйца.

Яйца содержат высококачественные белки и жиры, а также важные витамины и минералы. Их употребление в пищу позволит пожилым людям сохранить здоровье костей и мышц, а также улучшить состояние кожи и волос

Оксана Михалевакандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог

Также диетолог посоветовала пожилым людям обязательно включить в рацион ягоды. По ее словам, они содержат большое количество антиоксидантов, витаминов и минералов, которые помогут укрепить иммунную систему и предотвратить развитие возрастных заболеваний. Среди наиболее полезных ягод она выделила чернику, малину, черную смородину и клюкву.

Кроме того, пожилым рекомендуются богатые полиненасыщенными жирными кислотами рыба, оливковое масло и орехи, а также цельнозерновые, заключила Михалева.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева перечислила несколько продуктов, снижающих риск переломов у пожилых людей. В частности, для профилактики переломов организму необходимы кальций и магний, которые можно получить из петрушки, кресс-салата, базилика.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Поездку Си Цзиньпина в Россию назвали «визитом мира»
Годовалая россиянка съела несколько гвоздей и выжила
Внешность Дженнифер Лопес на фото в откровенном боди напугала фанатов
Захарова показала фото главы МИД Дании с автоматом и моджахедами в Афганистане
СКР назвал возможную причину хлопка газа в многоэтажке в Нефтекамске
На ребенка из российского региона обрушился снег с крыши
Стас Костюшкин показал голый торс и восхитил поклонниц
Солдаты ВСУ сняли удары российских крылатых ракет по их позициям
Диетолог назвала самые полезные для пожилых людей продукты
Сосед описал первые минуты после вскрытия квартиры с детьми и телами родителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.