Владелец SVB подал заявление о банкротстве

SVB Financial Group подала заявление на реорганизацию по статье о банкротстве

SVB Financial Group, владелец недавно закрытого американского банка Silicon Valley Bank, подала заявление в суд Южного округа Нью-Йорка в соответствии со статьей 11 американского Кодекса о банкротстве, пишет Reuters. Компания будет добиваться реорганизации под надзором суда.

Процедура банкротства по главе 11 позволяет реорганизовать бизнес и реструктурировать долги компании вместо ее ликвидации. В ее рамках SVB Financial Group собирается найти покупателей на свои активы.

Ранее компания объявила, что ищет «стратегические альтернативы» для своего бизнеса, включая саму холдинговую компанию и другие ее «дочки» — венчурное подразделение SVB Capital и брокера SVB Securities. Эти два подразделения не включены в заявление по реорганизации — для них компания продолжит «процесс оценки альтернатив». SVB Financial Group оценила объем своей текущей ликвидности в 2,2 миллиарда долларов. При этом на конец 2022 года компания располагала активами на 209 миллиардов.

SVB Financial больше не аффилирована с Silicon Valley Bank, который американские власти закрыли в начале марта. Silicon Valley Bank был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB потерпел крах в связи с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Финансовых проблем банку добавило и массовое изъятие депозитов клиентами.