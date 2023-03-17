Россияне столкнулись с проблемой при оплате иностранными картами в ЕС

VPost: у фирм из ЕС появились новые требования к россиянам при оплате иностранными картами

Россияне столкнулись с новой проблемой при оплате иностранными кредитными картами в Евросоюзе, пишет VPost со ссылкой на российских туристов. В марте европейские фирмы стали требовать у владельцев карт подтверждения на право легально находиться в стране, где она была выдана. У многих «карточных туристов» его нет.

Изданию стали известны случаи, где такие условия предъявляют фирмы по прокату автомобилей в Италии и Германии. Один из собеседников VPost рассказал, что при попытке арендовать автомобиль в аэропорту Милана с картой Visa, оформленной казахстанским банком, столкнулся с просьбой предъявить документ о праве на резидентство. Местное отделение американской компании Budget заявило, что таковы ее новые правила. Менеджер фирмы предупредил, что скоро новые условия внедрят «многие торговые и сервисные организации ЕС».

VPost ознакомился со стандартным договором Budget и обнаружил, что в документе действительно появилось такое требование. Кроме того, о нем рассказал еще один россиянин, пытавшийся арендовать у Budget автомобиль по карте армянского банка в аэропорту Дортмунда.

Подтвердить право на резидентство в стране, где была оформлена карта, требует и компания по прокату автомобилей Firefly. По словам путешественница из России, такой документ у нее попросили менеджеры фирмы при аренде автомобиля в Риме. Она намеревалась расплатиться картой Visa белорусского банка. Менеджеры Firefly одобрили платеж, найдя в Google информацию о том, что Россия и Белоруссия — это Союзное государство. Собеседница издания рассказала, что ей принесли извинения и заявили, что «это не их инициатива, а новые требования Евросоюза».

Как напомнил VPost, прошлым летом при въезде в Евросоюз при проверке погранконтроля у россиян стали выборочно проверять наличие средств на весь период пребывания. Служба просила предъявить наличные или работающую на территории блока банковскую карту.

6 марта Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты в России еще на полгода — до 9 сентября 2023 года. Мера подразумевает, что клиент банка может снять со счетов в долларах и евро только те средства, которые поступили туда до 9 марта 2022 года, но не более суммы, которая эквивалентна 10 тысячам долларов. Оставшуюся на счете сумму можно получить в рублях.