В КНДР испытали межконтинентальную баллистическую ракету

КНДР 16 марта успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17»

КНДР 16 марта провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию «Голос Кореи».

Как уточнили журналисты, испытания стали ответом на учения США и Южной Кореи в регионе. «На Корейском полуострове создается самая нестабильная ситуация из-за провокационных и агрессивных крупномасштабных военных учений, проводимых США и южнокорейскими марионетками против КНДР», — говорится в сообщении.

Из-за этого Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи приняла решение о проведении учебного запуска ракеты.

15 марта Северная Корея заявила о запуске двух баллистических ракет средней дальности в сторону Японского моря. Запуск прошел на следующий день после того, как Южная Корея и США начали совместные учения.