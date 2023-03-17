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02:26, 17 марта 2023Мир

В КНДР испытали межконтинентальную баллистическую ракету

КНДР 16 марта успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17»

Фото: Globallookpress.com

КНДР 16 марта провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию «Голос Кореи».

Как уточнили журналисты, испытания стали ответом на учения США и Южной Кореи в регионе. «На Корейском полуострове создается самая нестабильная ситуация из-за провокационных и агрессивных крупномасштабных военных учений, проводимых США и южнокорейскими марионетками против КНДР», — говорится в сообщении.

Из-за этого Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи приняла решение о проведении учебного запуска ракеты.

15 марта Северная Корея заявила о запуске двух баллистических ракет средней дальности в сторону Японского моря. Запуск прошел на следующий день после того, как Южная Корея и США начали совместные учения.

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Марина Совина
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