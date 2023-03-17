Литовская госпочта приостановила отправку посылок в Россию

Почта Литвы решила остановить прием бандеролей и посылок с неизвестным содержанием в РФ

Государственная почта Литвы Lietuvos pastas приостанавливает отправку посылок в Россию, передает «Интерфакс». Рассчитывать же на отправление теперь может лишь та корреспонденция, категория вещей которой будет известна.

Такое решение было мотивировано, помимо санкций Европейского союза, решением Латвии, которая ранее предъявила аналогичные требования к посылкам в Россию.

«Почта Латвии не установила переходный период для изменений, поэтому литовская почта не смогла подготовиться к ним заранее», — также пояснили в Lietuvos pastas, указав, что письменная корреспонденция из страны отправляется в Россию без изменений.

Ранее председатель комитета по национальной безопасности и обороне литовского парламента Лауринас Касчюнас сообщил, что в сейме Литвы подготовили законопроект о строительстве фортификационных укреплений военного назначения на границе с Россией и Белоруссией.