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06:20, 17 марта 2023Россия

Военный аналитик оценил потери вооружения ВСУ

Военный аналитик Михайлов заявил о потере ВСУ вооружений на 150-200 миллиардов долларов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов предположил, какой объем техники потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время спецоперации России. Его слова приводит Ura.ru.

Михайлов оценил потери вооружения ВСУ и подчеркнул, что их объем составляет порядка 150-200 миллиардов долларов. Большую часть уничтоженной техники составляют запасы, сохранившиеся со времен СССР, включая порядка 400 танков, десятки боевых самолетов, тысячи бронемашин и легкой бронетехники. Их произвели «на мощностях, оставшихся в Восточной Европе после распада коалиции Варшавского договора».

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Эксперт заявил, что оценил бы поставки оружия Запада Украине в 60-70 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что эта сумма непрерывно увеличивается.

«То есть, речь уже идет о более 70 миллиардов долларов, вложенных в вооружения, системы и комплексы, и вооружения, и боекомплект, и все сопутствующее военным действиям. Товары, вещи и изделия», — заключил он.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор оценил последствия падения Артемовска для ВСУ. По его мнению, захват Артемовска российскими войсками обвалит южный фронт украинских сил.

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Марина Совина
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