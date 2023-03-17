Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:26, 17 марта 2023Мир

В США назвали ложью заявления о планах России по вторжению в Европу

Конгрессвумен Грин назвала ложью заявления о планах России по вторжению в Европу

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия не собирается захватывать европейские страны. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин назвала заявления о подобных планах России ложью, передает The Independent.

«То, что мы находимся там, на Украине, просто смешно. Мы платим за (...) прокси-войну с Россией, хотя я никогда не видела, чтобы [президент России Владимир] Путин в деталях показывал свои планы по вторжению в Европу», — сказала конгрессвумен.

Политик также заявила, что не верит таким слухам.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заверил, что Вашингтону не по карману война против России. Он подчеркнул, что в конфликте с Россией Вооруженные силы Украины несут большие потери.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Во Франции обвинили США в подрыве «Северных потоков»
В России резко снизился выпуск металлоконструкций
Самый длинный подвесной мост в мире построят в Италии
Обнаружена редкая сверхяркая сверхновая
Крупнейшие банки США выделят миллиарды для спасения First Republic Bank
Стали известны подробности о состоянии Костомарова
Инфантино ответил на критику после переизбрания на пост президента ФИФА
Названа дата встречи Си Цзиньпина и Путина
Участников массовых беспорядков в Узбекистане осудили на сроки до 12 лет
Жителей столичного региона предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.