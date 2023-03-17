В США назвали ложью заявления о планах России по вторжению в Европу

Конгрессвумен Грин назвала ложью заявления о планах России по вторжению в Европу

Россия не собирается захватывать европейские страны. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин назвала заявления о подобных планах России ложью, передает The Independent.

«То, что мы находимся там, на Украине, просто смешно. Мы платим за (...) прокси-войну с Россией, хотя я никогда не видела, чтобы [президент России Владимир] Путин в деталях показывал свои планы по вторжению в Европу», — сказала конгрессвумен.

Политик также заявила, что не верит таким слухам.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заверил, что Вашингтону не по карману война против России. Он подчеркнул, что в конфликте с Россией Вооруженные силы Украины несут большие потери.