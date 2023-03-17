Путин примет участие в заседании коллегии МВД России

Президент Путин 20 марта примет участие в ежегодном заседании коллегии МВД России

Президент России Владимир Путин 20 марта примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«В ходе заседания будут подведены итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определены приоритеты на 2023 год», — говорится в заявлении.

Глава государства курирует работу правоохранительных и силовых структур и каждый год посещает итоговые заседания руководства МВД и других ведомств.

15 марта президент выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Он призвал прокуроров оперативно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних и потребовал от работников надзорного ведомства жестко отвечать на попытки дестабилизации обстановки в России и противодействовать экстремизму.