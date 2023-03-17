Москвичи смогут получать еще одну справку онлайн

Вице-мэр Ракова: москвичи могут оформить справку об обучении ребенка в школе онлайн

В Москве упростили процесс оформления справки об обучении ребенка в образовательной организации. Теперь ее можно получить онлайн в электронном дневнике «Московской электронной школы» (МЭШ). Новый функционал освободит родителей от необходимости лично идти в школу и сократит время ожидания справки с трех дней до трех минут. Каждый год в школах выдают до 500 тысяч таких справок, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем непрерывно развивать цифровые сервисы "Московской электронной школы" для удобства их пользователей. Теперь в дневнике МЭШ родитель может оформить электронную справку об обучении ребенка в школе — ежегодно до полумиллиона таких справок выдается в бумажном виде. Документ автоматически сформируется в течение трех минут и будет подписан электронной подписью. Такой механизм работы сегодня уже привычен многим пользователям, например, при оформлении выписок и справок по счетам в мобильных банковских приложениях» Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Справка об обучении ребенка в школе может потребоваться родителям на работе, при покупке льготного билета на железнодорожный транспорт, для получения льготных скидок и других услуг. За три месяца родители школьников с помощью нового механизма заказали уже более 30 тысяч справок. Пик запросов на такие справки приходится на конец учебного года перед каникулами.

Как заказать справку онлайн? Заказать справку в электронном виде можно из Личного кабинета родителя в электронном дневнике МЭШ (school.mos.ru). Для этого во вкладке «Личные данные», в блоке «Обучение» необходимо нажать кнопку «Заказать справку об обучении». Электронная форма справки станет доступна для скачивания в течение трех минут после направления запроса. В сервисе также отображается статус заявления: отправлен запрос, справка сформирована или доступна для получения. Также заказать справку об обучении можно и в мобильной версии дневника — мобильном приложении «Дневник МЭШ» в разделе «Профиль» во вкладке «Справки об обучении». При необходимости, в дополнение к электронной версии родители могут заказать справку и на бумажном носителе. Для этого в Личном кабинете родителя в разделе «Мои запросы» во вкладке «Справки об обучении» доступна опция «Заказать справку на бумаге». Изготовление справки осуществляется в течение трех рабочих дней, родители будут уведомлены о ее готовности благодаря изменению статуса заявления на «Доступна для получения». Специальные уведомления подскажут о готовности справки. Так, в веб-версии Дневника на колокольчике, находящемся слева от иконки пользователя, появится красная точка, а в мобильном приложении «Дневник МЭШ» — пуш-уведомление.

Пользователям сервиса также доступен архив со всеми справками об обучении детей, оформленными в электронном виде в течение текущего учебного года. Кроме того, есть возможность фильтрации отображения справок об обучении по дате выдачи справки и статусу заявления.

Проект по автоматизации справок — одна из совместных инициатив по цифровизации городских сервисов столичных Комитета государственных услуг, Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий.

«Московская электронная школа» — совместный проект Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий Москвы. Единую цифровую образовательную платформу столицы могут посещать ученики, учителя и родители. Среди основных сервисов «МЭШ» — библиотека учебных материалов, единый электронный журнал и электронный дневник, «Москвенок» и «Портфолио учащегося».

Более подробную инструкцию о том, как оформить справку об обучении ребенка в школе, можно найти в веб-дневнике и в приложении «Дневник МЭШ».