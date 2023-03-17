В Минобрнауки объяснили необходимость сокращения сроков учебы в магистратуре
В России сроки обучения в магистратуре нужно сократить до года — прежде всего это применимо к IT-отрасли. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, его цитирует ТАСС.
Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.
Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.
Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.
Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.
«Тут отрасли диктуют запросы, очевидно, что лидером здесь является ИТ-отрасль, они уже неоднократно обращались с просьбой сократить сроки обучения в магистратуре, сделав их более компактными», — объяснил министр.
Он указал на динамичность этой отрасли, подчеркнув, что специалисты в ней очень быстро выходят на рынок труда и востребованы.
7 июня в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате. Фальков счел, что в стране после введения новой системы образования сохранятся бакалавриат и магистратура. По его словам, университеты могут отказаться от них в пользу специалитета.
Впоследствии президент России Владимир Путин заявил, что России необходимо вернуться к традиционной для страны системе обучения специалистов со сроком обучения от четырех до шести лет. Глава государства уверен, что в российском образовании назрели существенные изменения с учетом новых требований во всех сферах жизни.