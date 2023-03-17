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13:32, 17 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о борьбе российских сил с бесшумными минометами

Марочко заявил, что российские силы научились бороться с бесшумными минометами

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские военные нашли методы борьбы с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые используют бесшумные минометы на купянском направлении. Об этом рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Наши военнослужащие, скажем так, нашли методы воздействия на эти группы, и по состоянию на сегодняшнее утро одна из таких групп была уничтожена», — заявил он. Марочко уточнил, что эту технику используют небольшие группы ВСУ, до взвода. По его словам, они постоянно перемещаются и ведут огонь по позициям российских сил.

О применении украинскими военными боевых систем западного образца под Купянском Марочко сообщил 17 марта. Как он утверждает, в частности, речь идет об используемых на уровне взводов бесшумных минометов, предположительно, — польских LMP-2017. Они опасны тем, что выпущенная без шума мина не оставляет времени среагировать на выстрел, добавил подполковник в отставке.

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Кристина Есикова
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