Норвегия и Германия попросили НАТО обеспечить безопасность для добычи газа

Equinor: Норвегия и ФРГ попросили НАТО обезопасить платформы по добыче газа на шельфе

Норвегия и Германия попросили НАТО помочь в обеспечении безопасности норвежских платформ по добыче газа на шельфе Северного моря. Об этом заявили премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и глава норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерс Опедаль, пишет ТАСС.

Такое заявление было сделано на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Политики посетили газовую платформу «Тролль-А».

Йонас Гар Стёре сказал, что Норвегия запросила НАТО обеспечить безопасность ее газовых платформ в Серверном море. Помимо этого, с такой же просьбой к Североатлантическому альянсу обратился немецкий канцлер Олаф Шольц. На этой же встрече глава ЕК отметила, что Норвегия с начала конфликта на Украине смогла нарастить производство и поставки газа в страны Европейского союза.

Ранее в марте Шольц заявил, что Германия за последние восемь месяцев стала независимой от российских поставок газа и нефти. Независимый эксперт Владимир Демидов констатировал, что ФРГ почти смогла обрести независимость от российских энергоносителей.