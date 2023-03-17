Названа цена Германии за независимость от российских ресурсов

Аналитик Демидов заявил, что Германия впала в полную зависимость от энергоресурсов США

У Германии почти получилось обрести независимость от российских энергоресурсов, полагает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, какой ценой это удалось ФРГ.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия за последние восемь месяцев стала независимой от российских поставок газа и нефти.

Россия перестала поставлять в Европу почти 75-80 процентов газа от прошлогодних объемов, это где-то 100-120 миллиардов кубических метров, отметил Демидов. Таким образом Германия, да и в принципе Европа, заявляет о том, что они нашли замену 100-120 миллиардов кубов.

«Могу сказать, что примерно эту цифру действительно смогли поставить вместе Алжир, Норвегия, Катар и Соединенные Штаты. Конечно, наибольший вклад сделали Соединенные Штаты, они смогли заместить как минимум до 80-90 миллиардов в прошлом году. То есть, в принципе, замена не всей части, но произошла», — высказался аналитик.

Одновременно с этим, по его словам, существенно снизилось потребление, то есть такого количества газа, как раньше, Европе уже не нужно.

Раньше она потребляла почти 500 миллиардов в год, сейчас эта цифра будет, я думаю, 400-430, то есть на 15-20 процентов эта цифра будет снижена Владимир Демидов аналитик

Говорить о стопроцентной независимости Германии от российских энергоресурсов нельзя, считает Демидов. Так как Россия до сих пор прямо или косвенно поставляет нефть или нефтепродукты в Европу.

«Одновременно с потерей зависимостей от российских энергоресурсов Германия впала в полную зависимость от американских, поэтому, говоря о независимости, надо говорить о том, что одна в зависимость была заменена на другой. И если в случае с Россией, когда при зависимости от энергоресурсов России, Россия вряд ли могла диктовать свою политическую волю Германии, то с США такое не будет работать», — подвел итог аналитик.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер ранее уточнял, что Берлин по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но теперь это не связано с Москвой.

Поставки российского газа в Германию остановились в августе прошлого года. Последним маршрутом оставался газопровод «Северный поток», но после остановки на ремонт он так и не начал работать.