Член ОПГ «Тридцатовские» предстанет перед судом за убийства россиян и покушения

В Татарстане перед судом предстанет член ОПГ «Тридцатовские» за убийства и покушения

В Татарстане перед судом предстанет 46-летний мужчина, которого обвиняют в участии в преступном сообществе, покушениях на убийство и убийствах люде организованной группой. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель республиканской прокуратуры Руслан Галиев.

По версии следствия, фигурант входил в ОПГ «Тридцатовские» преступного сообщества «Татары» и участвовал в расправах над оппонентами.

В июне 1997 года мужчина вместе с другими участниками группировки расстрелял из пистолетов членов ОПГ «Стрелковские», в результате чего двое человек погибли, еще двое получили ранения. В 1998 году «Тридцатовские» попытались убить лидера «Стрелковских» — его машину расстреляли, однако его самого в автомобиле не оказалось. В 1999 году обвиняемый с двумя членами банды застрелил жителя поселка Красный Ключ, который хотел отомстить за изнасилование падчерицы. Свою вину фигурант не признал.

Ранее сообщалось, что в Татарстане прокурор запросил 21 год колонии вору в законе Рашиду Джамбульскому за статус.