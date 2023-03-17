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09:50, 20 марта 2023Мир

Премьер Камбоджи предрек ядерную войну из-за решения МУС об «аресте» Путина

Премьер Камбоджи Хун Сен предрек ядерную войну из-за решения МУС об «аресте» Путина
Хун Сен

Хун Сен. Фото: Ly Lay / Xinhua / Globallookpress.com

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен предрек ядерную войну из-за решения Международного уголовного суда (МУС) об «аресте» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Обвинения МУС против президента Путина — это шокирующее политическое событие, имеющее масштабные геополитические последствия в Европе и мире», — заявил политик.

По его словам, решение суда лишь «подольет масла в огонь конфликта на Украине». «Как Путин может вести переговоры о мире, когда другая сторона угрожает ему арестом?» — отметил Хун Сен, указав, что Путин руководит страной с тысячами единиц ядерного оружия.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что МУС принял такое решение в связи с ситуацией на Украине.

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Виктория Кондратьева
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