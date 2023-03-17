Названы причины страха россиян перед пластическими операциями

Хирург Дмитрий Скворцов: многие россияне боятся пластики из-за возможных осложнений

Российский хирург Дмитрий Скворцов назвал причины страха россиян перед пластическими операциями. Соответствующий комментарий доктора поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 17 марта.

6 февраля аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос, в котором выяснили, что лишь 15 процентов граждан страны не против кардинальных изменений во внешности. В связи с этим Скворцов объяснил, почему многие люди отказываются от помощи пластических хирургов.

В первую очередь специалист отметил, что страх возникает из-за возможных осложнений во время и после манипуляции. В данном случае он посоветовал не бояться требовать всю документацию у хирурга и медицинского учреждения.

Кроме того, эксперт рассказал, что многие пациенты боятся анестезии, а также рубцов и шрамов после операции. По его словам, на данный момент существует множество препаратов для обезболивания, которые не вызывают аллергических реакций. Что касается шрамов и рубцов, то они не всегда могут остаться на теле пациента. «Даже если операция предусматривает наложение длинных швов, компетентный врач сможет применить специальные скрытые швы, рубцы которых не будут ярко выраженными», — пояснил Скворцов.

Вдобавок собеседник издания обратил внимание на страх россиянок улучшить форму груди с помощью маммопластики. На сегодняшний день производители грудных имплантатов выпускают продукцию с пожизненной гарантией, уточняет медик. Материал, из которого они сделаны, не порвется и не деформируется. «Они не смещаются, так как соединительная ткань в теле пациента постепенно обволакивает имплантат. Пациент никак не сможет обнаружить деформации — только по результатам УЗИ», — заключил эксперт.

В январе хирург Дмитрий Скворцов перечислил трендовые пластические операции в 2023 году. По словам специалиста в области эстетической хирургии, в текущем году будет наблюдаться отказ от созданных искусственным путем пышных форм.