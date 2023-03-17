В российском городе пропал 12-летний школьник

В Ленинском районе Новосибирска пропал 12-летний школьник, он был одет в синюю куртку

В Ленинском районе Новосибирска пропал 12-летний школьник, в день исчезновения мальчик был одет в синюю куртку с капюшоном, черные стеганые штаны и черные ботинки, с собой у него был синий рюкзак. Об этом сообщает региональный портал Ngs.ru.

Подросток ушел из дома в российском городе 16 марта. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» начали его поиски.

По их данным, рост школьника составляет 142 сантиметра, у него нормальное телосложение, светло-русые волосы и зеленые глаза. Кроме того, ребенок носит очки.

Ранее сообщалось, что в Воронеже пропала десятилетняя школьница, которая вышла из дома и не вернулась назад. Спустя какое-то время девочку нашли живой и вернули родителям.

До этого в Москве женщина оставила своего годовалого ребенка подруге и не вернулась за ним. В полицию обратилась россиянка, которая сообщила, что ее 33-летняя подруга оставила годовалого мальчика и более двух дней не забирает его.