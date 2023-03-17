Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:45, 17 марта 2023Россия

В российском городе пропал 12-летний школьник

В Ленинском районе Новосибирска пропал 12-летний школьник, он был одет в синюю куртку

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Ленинском районе Новосибирска пропал 12-летний школьник, в день исчезновения мальчик был одет в синюю куртку с капюшоном, черные стеганые штаны и черные ботинки, с собой у него был синий рюкзак. Об этом сообщает региональный портал Ngs.ru.

Подросток ушел из дома в российском городе 16 марта. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» начали его поиски.

По их данным, рост школьника составляет 142 сантиметра, у него нормальное телосложение, светло-русые волосы и зеленые глаза. Кроме того, ребенок носит очки.

Ранее сообщалось, что в Воронеже пропала десятилетняя школьница, которая вышла из дома и не вернулась назад. Спустя какое-то время девочку нашли живой и вернули родителям.

До этого в Москве женщина оставила своего годовалого ребенка подруге и не вернулась за ним. В полицию обратилась россиянка, которая сообщила, что ее 33-летняя подруга оставила годовалого мальчика и более двух дней не забирает его.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Во Франции обвинили США в подрыве «Северных потоков»
Китай продолжит тесно сотрудничать с Россией
Володин рассказал о проблемах пенсионеров в обеспеченных странах
Названы самые выгодные города для покупки жилья под сдачу в аренду
В российском городе пропал 12-летний школьник
Мужчина пострелял по прохожим из пневматического оружия в российском городе
США поддержали продажу ракет Tomahawk Австралии в рамках AUKUS
В ЛНР заявили о ложных позициях ВСУ на направлении Сватово-Кременная
В Минобрнауки объяснили необходимость сокращения сроков учебы в магистратуре
Названы самые опасные типы вируса папилломы человека
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.