Экс-разведчик США Риттер: Зеленский сбежит за рубеж, чтобы не быть убитым офицерами ВСУ

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер раскрыл будущее президента Украины Владимира Зеленского в блоге на YouTube.

По его словам, украинский лидер проигрывает противостояние с Россией, поэтому если он останется в стране, то погибнет либо от атаки российской армии, либо от рук офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сейчас Зеленский может уехать за рубеж вместе с семьей и прожить спокойную жизнь при условии, что сможет доказать в суде невиновность в военных преступлениях, предположил Риттер.

Ранее Риттер заявил, что украинская армия скоро потерпит поражение. По его словам, у украинских подразделений не получится вклиниться в мощные оборонительные рубежи российских войск, и ВСУ понесут «ужасающие потери» при наступательных действиях.