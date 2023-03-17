Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:44, 17 марта 2023Мир

Американский разведчик раскрыл будущее Зеленского

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский сбежит за рубеж, чтобы не быть убитым офицерами ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер раскрыл будущее президента Украины Владимира Зеленского в блоге на YouTube.

По его словам, украинский лидер проигрывает противостояние с Россией, поэтому если он останется в стране, то погибнет либо от атаки российской армии, либо от рук офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сейчас Зеленский может уехать за рубеж вместе с семьей и прожить спокойную жизнь при условии, что сможет доказать в суде невиновность в военных преступлениях, предположил Риттер.

Ранее Риттер заявил, что украинская армия скоро потерпит поражение. По его словам, у украинских подразделений не получится вклиниться в мощные оборонительные рубежи российских войск, и ВСУ понесут «ужасающие потери» при наступательных действиях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Захарова прокомментировала решение суда в Гааге об «аресте» Путина
В сети обругали Беллу Торн на подиуме со словами «выглядит в четыре раза больше»
Брокер «Тинькофф Инвестиции» возобновил торги частью иностранных бумаг
Разработчики WhatsApp улучшат популярную функцию
В российском селе жителям пришлось чинить дороги за свой счет
Россиянин получил 10 лет колонии за убийство 17-летнего юноши
Кремль назвал ничтожным решение МУС об ордере на «арест» Путина
Американский разведчик раскрыл будущее Зеленского
Раскрыт адрес дома-комода в Москве
Медведев отреагировал на ордер на «арест» Путина эмодзи с туалетной бумагой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.