В российском городе самолет Ан-24 столкнулся с опорой ЛЭП

В Якутии самолет Ан-24 при выруливании столкнулся с опорой ЛЭП

Самолет Ан-24, который принадлежит авиакомпании «Полярные авиалинии», столкнулся с опорой линии электропередачи (ЛЭП) в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, пишет РИА Новости.

Там уточнили, что российский самолет столкнулся с ЛЭП, которая располагается на площади маневрирования аэродрома, после приземления в аэропорту поселка Белая гора. Никто не пострадал.

После случившегося Росавиация начала проверку. Пассажиров обратного рейса перевезут на резервном воздушном судне «Полярных авиалиний».

В феврале вертолет Robinson потерпел крушение в Сахалинской области. До этого с воздушным судном была утеряна связь, и у него сработал маяк. Погибли два человека, еще один пострадал. Предварительно, вертолет задел скалу и упал на нее, он успел подать сигнал бедствия.