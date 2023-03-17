Украинские силовики задержали двоих жителей Донбасса за сбор разведданных

СБУ задержала двоих жителей Донбасса по подозрению в сборе разведданных о позициях ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух жителей Донбасса по подозрению в сборе и передаче разведданных о расположении позиций украинской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СБУ уточнили, что оба задержанных — жители Новогродовки. По данным ведомства, они занимались передачей информации о расположении боевых позиций и укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала двух жительниц Краматорска по подозрению в сотрудничестве с Россией. Одна из них, в частности, оказалась военной медсестрой из подразделения теробороны ВСУ.