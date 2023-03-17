Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:45, 17 марта 2023Ценности

Седокова показала костюм для похудения со словами «стыдно ходить»

Певица Анна Седокова показала прозрачный костюм для тренировок со словами «стыдно ходить»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала костюм для похудения со словами «стыдно ходить». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя певица разместила в сторис видео (на момент написания новости оно было удалено), на котором она запечатлела себя во время тренировки. Знаменитость предстала перед камерой в прозрачном комбинезоне розового цвета. При этом на кадрах видно, что сквозь ткань изделия просвечивает черное боди.

«У меня новый костюм, в котором слегка стыдно ходить. Но после часа на дорожке очень приятно видеть себя в зеркале», — подписала исполнительница ролик.

Ранее Анна Седокова продемонстрировала внешность без макияжа на фото в откровенном образе. Артистка поделилась снимком, на котором запечатлела себя в зеркале в раздельном купальнике черного цвета. На размещенном кадре видно, что на лице артистки отсутствует косметика, а волосы небрежно уложены набок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Кулеба назвал последствия потери Артемовска Украиной
Рост цен на продукты в России объяснили
Раскрыты итоги встречи представителей Wildberries с сотрудниками пунктов выдачи
Доктор Мясников раскрыл опасность капель для носа
Жесткое задержание организаторов порно-трансляций за границу попало на видео
Санду обвинила молдавскую оппозицию в связях с Москвой
Музыку Булановой назвали воплощением питерской тоски
Латвия запретила въезд в страну ряду российских певцов и актеров
Россиянина оштрафовали за призывы взрывать военные автомобили с буквой Z
Раскрыты способы сохранить постельное белье чистым надолго
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.