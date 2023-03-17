Певица Анна Седокова показала прозрачный костюм для тренировок со словами «стыдно ходить»

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала костюм для похудения со словами «стыдно ходить». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя певица разместила в сторис видео (на момент написания новости оно было удалено), на котором она запечатлела себя во время тренировки. Знаменитость предстала перед камерой в прозрачном комбинезоне розового цвета. При этом на кадрах видно, что сквозь ткань изделия просвечивает черное боди.

«У меня новый костюм, в котором слегка стыдно ходить. Но после часа на дорожке очень приятно видеть себя в зеркале», — подписала исполнительница ролик.

Ранее Анна Седокова продемонстрировала внешность без макияжа на фото в откровенном образе. Артистка поделилась снимком, на котором запечатлела себя в зеркале в раздельном купальнике черного цвета. На размещенном кадре видно, что на лице артистки отсутствует косметика, а волосы небрежно уложены набок.