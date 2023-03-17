Сербия указала на отсутствие страха эскалации у западных стран

Президент Сербии Вучич: страны Запада не боятся возможной эскалации конфликта на Украине

Президент Сербии Александар Вучич считает, что ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на «арест» президента РФ Владимира Путина указывает на то, что страны Запада не боятся возможной эскалации конфликта на Украине. Такое мнение он выразил в пятницу, выступая перед жителями города Сремска-Митровица. Слова сербского лидера приводит ТАСС.

«Запад этим показал, что будет идти до конца и не переживает слишком из-за возможной эскалации конфликта», — сказал Вучич. По его мнению, такое поведение западных стран говорит и о том, что они хотят оказать дополнительное давление на всех тех, кто до сегодняшнего дня не был настроен против России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и считает его решения ничтожными. А председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию фразой: «У Запада истерика».