Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:38, 17 марта 2023Мир

Сербия указала на отсутствие страха эскалации у западных стран

Президент Сербии Вучич: страны Запада не боятся возможной эскалации конфликта на Украине

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Президент Сербии Александар Вучич считает, что ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на «арест» президента РФ Владимира Путина указывает на то, что страны Запада не боятся возможной эскалации конфликта на Украине. Такое мнение он выразил в пятницу, выступая перед жителями города Сремска-Митровица. Слова сербского лидера приводит ТАСС.

«Запад этим показал, что будет идти до конца и не переживает слишком из-за возможной эскалации конфликта», — сказал Вучич. По его мнению, такое поведение западных стран говорит и о том, что они хотят оказать дополнительное давление на всех тех, кто до сегодняшнего дня не был настроен против России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и считает его решения ничтожными. А председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию фразой: «У Запада истерика».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
СК заинтересовался выдачей МУС ордера на «арест» Путина
Ольга Серябкина улетела из России
Украина вышла из договора с Россией о контроле за ракетными комплексами
ЦСКА всухую обыграл «Локомотив» в первом четвертьфинальном матче Кубка Гагарина
В Госдуме предложили признать суд в Гааге экстремистской организацией
Путин исключил Булавина из Совета безопасности России
В парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО
Бен Аффлек назвал причину своего отсутствия в соцсетях
Сербия указала на отсутствие страха эскалации у западных стран
Захарова прокомментировала санкции против Львовой-Беловой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.