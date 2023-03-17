Черное море назвали слабым местом НАТО

Бывший британский офицер Грант заявил, что Черное море является слабым местом НАТО

Бывший британский офицер Глен Грант, который работал военным консультантом в Болгарии и на Украине, в беседе с телеканалом NBC заявил, что Черное море является слабым местом на восточном фланге НАТО.

По его словам, данная ситуация сложилась из-за «слабости Болгарии и Румынии, а также неуступчивости Турции», в связи с этим присутствия Североатлантического альянса в Черном море нет.

В свою очередь представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, отметил стратегическую важность Черного моря для альянса. Он отметил, что члены организации усилили свое присутствие в регионе после вхождения Крыма в состав России в 2014 году, а также после начала спецоперации на Украине в 2022 году.

Кроме того, альянс разместил больше систем противовоздушной и противоракетной обороны в Румынии и Турции, а также расположил в регионе новые боевые группы.

14 марта в Черное море к западу от Крыма упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. В США заявили, что он проводил в международном воздушном пространстве рутинную операцию, однако был задет сопровождавшим его российским самолетом. В Минобороны опровергли эту информацию.

Впоследствии глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение MQ-9 Reaper границ района спецоперации в Черном море.