Шойгу наградил предотвративших нарушение границ района СВО дроном США летчиков

Шойгу наградил летчиков Су-27, предотвративших нарушение границ района СВО дроном США

Министр обороны Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение американским беспилотником MQ-9 Reaper границ района специальной военной операции (СВО) в Черном море. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что американский дрон нарушил границы района «временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции». Данные о границах этой территории были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства, добавили в Минобороны, подчеркнув, что соответствующий документ опубликовали в соответствии с международными нормами.

По данным оборонного ведомства, MQ-9 Reaper летел с выключенными транспондерами. Чтобы идентифицировать нарушение границ зоны СВО, Россия подняла в воздух истребители из состава дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО). Дрон США сам потерял управление и столкнулся с водной поверхностью, сообщили в Минобороны и добавили, что российские истребители не применили бортовое вооружение и не вступили в контакт с беспилотником.

Американский БПЛА упал в Черное море к западу от Крыма 14 марта. В США заявили, что он проводил в международном воздушном пространстве рутинную операцию, однако был задет сопровождавшим его российским самолетом. В Минобороны опровергли эту информацию. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные могут заняться вопросом поднятия американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper со дна Черного моря при условии, если они посчитают это необходимым для обеспечения безопасности.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, реагируя на инцидент с беспилотником, счел, что «американцы вконец оборзели» и «церемониться с ними неправильно». При этом, по его мнению, контакты военнослужащих важны на фоне заявлений Вашингтона. В частности, американский сенатор Линдси Грэм заявлял, что российские самолеты надо сбивать, вспомнил Медведев.