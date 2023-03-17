На ребенка из российского региона обрушился снег с крыши

На годовалого ребенка из Владимирской области обрушился снег с крыши библиотеки

Во Владимирской области на годовалого ребенка обрушился снег с крыши библиотеки. Девочку доставили в больницу с различными травмами, сообщают «Известия».

Инцидент произошел 15 марта. Пострадавшая из российского региона направлялась в библиотеку вместе с матерью, чтобы навестить работающую там бабушку. Пока родитель ребенка спускала по лестнице санки, девочка отошла от крыльца и попала под упавшую сверху снежную лавину.

На место происшествия прибыла скорая помощь. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о халатности. Тяжесть состояния ребенка и степень полученных ею травм не уточняется.

В феврале на десятилетнюю девочку из города Стерлитамак в Башкирии с крыши дома рухнула глыба льда. Ребенок с матерью выходили из пункта выдачи товаров на улице Коммунистической. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в реанимационное отделение, врачи диагностировали черепно-мозговую травму. По факту случившегося возбудили уголовное дело, прокуратура взяла ход проверки под контроль.