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17:38, 17 марта 2023Россия

В России решили приравнять переживших осаду Сталинграда к ветеранам войны

В Госдуму внесли законопроект о приравнивании переживших осаду Сталинграда к ветеранам ВОВ

Фото: Эммануил Евзерихин / РИА Новости

Кабмин внес в Государственную Думу законопроект, который приравнивает лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», к категории ветеранов Великой Отечественной войны с наделением их соответствующими правовыми гарантиями социальной защиты. Соответствующий документ размещен в электронной базе парламента.

Внесение данного законопроекта ранее 17 марта анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что жители осажденного Сталинграда смогут претендовать на те же льготы, что и ветераны Великой Отечественной войны, в том числе на получение двух пенсий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросе обратного переименования Волгограда в Сталинград следует взвешивать все за и против. Представитель главы государства призвал к аккуратности в обсуждении этого вопроса и в очередной раз отметил, что в Кремле не обсуждают эту инициативу.

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Игорь Дмитров
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