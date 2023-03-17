В Танзании от неизвестной науке инфекции скончались пять человек

В Танзании в городе Букоба от неизвестной инфекции скончались пять человек

Неизвестное современной науке инфекционное заболевание обнаружено в городе Букоба в Танзании, расположенном на северо-западе страны на границе с Угандой. Врачи диагностировали это заболевание у семи человек, пять уже скончались. Об этом сообщает Arab News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение о неизвестной болезни, от которой на данный момент умерло пять человек в [городе] Букоба», — говорится в сообщении о новой инфекции.

Сообщается, что среди симптомов врачи выделяют лихорадку, рвоту, кровотечение и печеночную недостаточность. С больных взяты пробы для подробного исследования болезни.