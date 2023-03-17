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18:49, 17 марта 2023Россия

Российский подросток вернулся из школы и умер в кровати

В Московской области семиклассник вернулся из школы, лег спать и умер

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В городе Истра Московской области семиклассник умер в собственной кровати после того, как вернулся из школы с уроков и прилег отдохнуть. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, 13-летний школьник, придя домой, пожаловался отцу на плохое самочувствие. После этого мальчик принял лекарства и лег спать. Тело российского подростка без признаков жизни обнаружили только утром. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать семиклассника. При осмотре выяснилось, что ребенок мог захлебнуться во сне рвотой.

Умерший болел эпилепсией, при этом заболевание часто проявлялось во время сна. После развода родителей он жил с отцом, мать проживала отдельно вместе с дочерью.

Ранее в марте ученица одной из петербургских школ умерла на уроке физкультуры. По словам одноклассницы, девочка потеряла создание на разминке. После падения кожные покровы семиклассницы становились то бледными, то синими. Увидев это, одна из одноклассниц побежала за нашатырным спиртом, однако в медицинском кабинете его не оказалось.

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Алан Босиков
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