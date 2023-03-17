Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:55, 17 марта 2023Мир

Упавший в Черном море беспилотник заставил США изменить маршруты полета

Flightradar24: США изменили маршруты полетов БПЛА после инцидента в Черное море

Фото: Courtesy of U.S. European Command / The Pentagon / Reuters

После инцидента в Черном море, в ходе которого потерпел крушение американский беспилотник MQ-9, США изменили маршруты полетов остальных БПЛА. Об этом говорят данные сайта мониторинга воздушных судов Flightradar24.

Согласно информации сервиса мониторинга, сейчас маршруты беспилотников проходят на 50-70 километров южнее прежних, которые были проложены на минимальной дистанции 80-100 километров от южной точки полуострова Крым.

14 марта в Черное море к западу от Крыма упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. В США заявили, что он проводил в международном воздушном пространстве рутинную операцию, однако был задет сопровождавшим его российским самолетом. В Минобороны опровергли эту информацию.

Впоследствии глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение MQ-9 Reaper границ района спецоперации в Черном море.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал пресечь любые угрозы для Крыма
Названы зарубежные направления с подешевевшими вдвое перелетами
В Ленобласти микроавтобус протаранил остановку с людьми и попал на видео
Российский подросток дал отпор пристававшему к нему педофилу-педагогу
Венгрия проголосует за членство Финляндии в НАТО
«Союз МС-24» запустят во второй половине года
Взрывы на «Северных потоках» произошли на месте захоронения химического оружия
Супруга Зеленского рассказала об уничтожающих беспилотники украинках
Кладоискатель нашел в болоте золотые и серебряные сокровища
Упавший в Черном море беспилотник заставил США изменить маршруты полета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.