Упавший в Черном море беспилотник заставил США изменить маршруты полета

Flightradar24: США изменили маршруты полетов БПЛА после инцидента в Черное море

После инцидента в Черном море, в ходе которого потерпел крушение американский беспилотник MQ-9, США изменили маршруты полетов остальных БПЛА. Об этом говорят данные сайта мониторинга воздушных судов Flightradar24.

Согласно информации сервиса мониторинга, сейчас маршруты беспилотников проходят на 50-70 километров южнее прежних, которые были проложены на минимальной дистанции 80-100 километров от южной точки полуострова Крым.

14 марта в Черное море к западу от Крыма упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. В США заявили, что он проводил в международном воздушном пространстве рутинную операцию, однако был задет сопровождавшим его российским самолетом. В Минобороны опровергли эту информацию.

Впоследствии глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение MQ-9 Reaper границ района спецоперации в Черном море.