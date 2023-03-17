Названы самые редкие вакансии в России

В России составили список самых редких вакансий марта

Сервис «Зарплата.ру» составил список самых редких вакансий, которые открылись в российских городах в марте. Об этом говорится в исследовании, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

В частности, ВДНХ в «Городскую ферму» ищут смотрителя хлева-экскурсовода. Соискатель должен понимать особенности работы в хлеву, любить работать с людьми и животными, а также не бояться публичных выступлений. Помимо экскурсий по самому хлеву он также должен будет создавать веселую атмосферу для посетителей и следить за кормлением животных.

Еще одна необычная вакансия открыта в Челябинске. Там ищут рабочего на обувной пресс. Он должен будет изготавливать намордники, шлейки и ошейники для собак. На эту должность рассматриваются, в том числе, соискатели без опыта, в месяц обещают зарплату от 40 тысяч рублей. В Новосибирске требуется сборщик копий авиационных моделей. Кандидату предстоит работать с ручным и измерительным инструментом, бормашиной и на станках. Зарплата для специалиста, как указал работодатель, составит до 70 тысяч рублей.

В Екатеринбурге необходим работник по развешиванию штор. Предстоит выезжать на служебном транспорте на объект, утюжить и развешивать шторы. Работодатель готов предоставлять бесплатные обеды и платить до 40 тысяч рублей в месяц. В Новокузнецке ищут специалиста по обслуживанию аквариумов. Там требуются знания основ аквариумистики и готовность обслуживать аквариумы в разных точках города полный рабочий день. Специалисту готовы платить 35 тысяч рублей.